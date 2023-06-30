Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno'yu renklerine bağladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.