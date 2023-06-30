Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.06.2023 10:29

Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno'yu renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Joaquin Fernandez Moreno'yu renklerine bağladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Transfer Haberleri Trabzonspor
Sıradaki Haber
Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Brent petrolün varil fiyatı 74,89 dolar
11:20
Yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
11:18
Kurban hisselerini almaya gidenler şoku yaşadı: Tonlarca et imha edildi
11:06
Turizm sektörü çifte bayram yaşıyor
11:06
Bu yıl hizmet ihracatında 120 milyar doları aşma hedefi
11:03
Emine Erdoğan'dan "Koruyucu Aile Günü" paylaşımı
Başkentin 10 milyon yıllık rengarenk tepeleri: Gökkuşağı Tepeleri
Başkentin 10 milyon yıllık rengarenk tepeleri: Gökkuşağı Tepeleri
FOTO FOKUS
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdaki ağaçları yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ