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Spor
TRT SPOR 29.06.2023 17:45

Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi

2023 Milletler Ligi'nde boy gösteren Kadın Milli Voleybol Takımımız, 3'üncü haftadaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi
[Fotograf: DHA]

Kadın Milli Voleybol Takımımız'ın, 2023 Milletler Ligi serüveni devam ediyor. Ay-yıldızlılar, 3'üncü haftadaki ikinci maçında Tayland'ı set vermeden yendi.

Milliler; ilk ve ikinci seti 25-15, üçüncü seti ise 20-25 kazandı.

Filenin Sultanları, 10. maçında 7. galibiyetini elde etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 30 Haziran Cuma günü
TSİ 16.30'da Brezilya ile karşılaşacak. 

Salon: Hua Mak

Hakemler: Collados Fabrice (FRA), Choi Jae-Hyo (KOR)

Tayland: Pornpun, Chatchu-on, Thatdao, Thanacha, Ahcharaporn, Hattaya, Piyanut (L), Supattra (L) (Sutadta, Soraya)

Türkiye: Derya, Zehra, Ebrar, İlkin, Elif, Eda, Ayça (L) (Cansu, Hande, Aslı)

Setler: 15-25, 15-25, 20-25

Süre: 1 saat 4 dakika

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