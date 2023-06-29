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Spor
AA 29.06.2023 16:43

Okçuluk erkekler makaralı yayda Emircan Haney bronz madalya kazandı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk branşı erkekler makaralı yayda Emircan Haney, bronz madalya kazandı.

Okçuluk erkekler makaralı yayda Emircan Haney bronz madalya kazandı

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'ndaki müsabakaların son gününde Türkiye, bir bronz madalya elde etti.

Makaralı yayda Emircan Haney, çeyrek finalde Fransız rakibi Nicolas Girard'ı 147-141 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Slovakya'dan Jozef Bosansky'la karşılaşan Emircan, çekişmeli geçen müsabakada rakibine 147-145 mağlup oldu.

Üçüncülük maçında milli sporcu, ev sahibi Polonya'dan Lukasz Przybylski'yle karşı karşıya geldi. Rakibini 149-146 yenen Haney, bronz madalya elde etti.

Türkiye okçuluk branşında oyunları, 2 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye'ye madalya getiren isimler makaralı yayda Hazal Burun ve Emircan Haney oldu.


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