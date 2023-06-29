Türk Telekom Basketbol Takımı Yiğitcan Saybir'i transfer etti

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, yedinci transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yiğitcan Saybir'i renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav ve James Palmer ile sözleşme imzalamıştı.
Yiğitcan Saybir yeni sezonda #AnkaraBasketbolu için mücadele verecek— Türk Telekom Basketbol (@TT_Basketbol) June 29, 2023
Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yiğitcan Saybir’i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Yiğitcan Saybir! pic.twitter.com/2CeKOp15Z7