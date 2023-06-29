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Spor
AA 29.06.2023 16:08

Türk Telekom Basketbol Takımı Yiğitcan Saybir'i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 24 yaşındaki forvet Yiğitcan Saybir'i kadrosuna kattı.

Türk Telekom Basketbol Takımı Yiğitcan Saybir'i transfer etti
[Fotograf: AA]

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, yedinci transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yiğitcan Saybir'i renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav ve James Palmer ile sözleşme imzalamıştı.


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