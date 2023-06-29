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Spor
AA 29.06.2023 16:49

Pınar Karşıyaka Kelan Martin'le anlaştı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'i transfer etti.

Pınar Karşıyaka Kelan Martin'le anlaştı

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Kelan Martin'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics'te mücadele eden Martin, son olarak forma giydiği G-League ekibi Birmingham Squadron'da 19,4 sayı, 4,4 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekip, kadrosundaki Mert Celep'in sözleşmesini ise 1 yıl uzattı.


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