Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenen bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.

Sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Kadroda değişiklikler bekleniyor

Trabzonspor’da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Diabate, Plaza ve Bilal de alınan kararla kadro dışı bırakıldı.

teknik direktör Abdullah Avcı, kupada Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada ideal 11’ine göre 5 değişiklik yapmıştı. Çaykur Rizespor karşısında ideal kadroya dönüş yapması beklenen Avcı, sakatlıktan dönen Nwakaeme, Djaniny ve kupa mücadelesinde performansı beğenilen Yusuf’a da bu maçta forma verecek.

Muhtemel kadro

Trabzonspor'un muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny