Fatih Karagümrük Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 46. dakikada Ndao ve 90+11. dakikada Mevlüt attı. Galatasaray'ın tek golü ise 90+6. dakikada penaltıdan Diagne'den geldi.

Maçın 70. dakikasında sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim kırmızı kart gördü.

90+9. dakikada Fatih Karagümrük'te Roco ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu maçın ardından Galatasaray'da Marcao'ya direkt kırmızı çıkardı.

İç sahadaki galibiyet serisini sürdüren Fatih Karagümrük puanını 20'ye çıkarttı. Galatasaray ise 23 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Balkovec'in sağdan korner bayrağına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Galatasaray savunmasında Linnes meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Ceza sahası ön çizgisi önünde topu alan Biglia'nın şutunda kaleci Okan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Balkovec'in bir kez daha ceza sahasına gönderdiği topu altıpas içinde Koray Altınay ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 46. dakikada ikinci yarının başlamasının hemen ardından sol kanattan savunma arkasına sarkan Alparslan Erdem'in içeriye yerden ortasına arka tarafta Alassane Ndao gelişine vurdu, top ağlara gitti. 1-0

49. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan son çizgiye inerek yaptığı ortaya sağ çaprazdaki Feghouli vurdu ancak top üstten auta çıktı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Donk'un kafayla vurduğu top az farkla yandan auta gitti.

KIRMIZI KART FATİH TERİM'E 69. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübedeki yoğun itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

GOL - 90+6. dakikada penaltıda topun başına geçen Mbaye Diagne, kaleci Viviano'yu ters köşeye yatırdı ve maça denge getirdi. 1-1

GOL - 90+11. dakikada Galatasaray'ın tüm hatlarıyla yüklendiği anda savunmada topu kapan Alassane Ndao'nun uzun pasıyla orta sahadan bomboş hareketlenen Mevlüt Erdinç, ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda topun dibine girdi ve Okan'ı mağlup etti. 2-1

Karşılaşma, 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok.

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Alparslan Erdem (Dk. 76 Muhammed Egemen Pehlivan), Koray Altınay, Biglia, Balkovec, Ndao (Dk. 90+12 Murat Sarıgül), Chahechouhe (Dk. 85 Arveladze), Sobiech (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 82 Elabdellaoui), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 64 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Arda Turan), Emre Akbaba (Dk. 64 Belhanda), Diagne

Goller: Dk. 46 Ndao, Dk. 90+10 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+5 Diagne (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 69 Fatih Terim (Teknik direktör), Marcao (Maç bittikten sonra) (Galatasaray), Dk. 90+9 Roco (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 44 Donk, Dk. 69 Arda Turan, Dk. 90+2 Ömer Bayram, Dk. 90+7 Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Dk. 62 Sobiech, Dk. 76 Alparslan Erdem, Dk. 83 Ramazan Civelek, Dk. 90+4 Koray Altınay, Dk. 90+5 Viviano (Fatih Karagümrük)