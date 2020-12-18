3'üncü lig takımlarından Antalya Kemerspor'da kaleci krizi yaşanıyor. As kaleci takımdan ayrılma kararı aldı. Yedek file bekçisi koronavirüse yakalandı.

Çaresiz kalan Teknik direktör Tuğrul Metin de kaleyi savunma oyuncusu Erdin Üzer'e emanet etti.

Zor günler geçiren takımın kalesini son 2 maçta Erdin Üzer korudu.

Antalya Kemerspor Teknik Direktörü Tuğrul Metin, "İnanın 3'üncü ligde bile belki, liglerde onun gibi yan topa çıkacak kaleci sayısı azdır. Zamanlaması çok iyi ona inandık güvendik. Cepheden de iyiydi o da üstüne düşen görevi yerine getirdi" dedi.

Antalya Kemerspor önümüzdeki döneme 4 kaleciyle girmeye hazırlanıyor.