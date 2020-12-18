Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 13:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya Kemerspor'da kale savunma oyuncusuna emanet
Antalya Kemerspor'da birinci kaleci takımdan ayrıldı, yedek kaleci ise koronavirüse yakalandı. Takımın kalesi savunma oyuncusu Erdin Üzer'e emanet edildi.
3'üncü lig takımlarından Antalya Kemerspor'da kaleci krizi yaşanıyor. As kaleci takımdan ayrılma kararı aldı. Yedek file bekçisi koronavirüse yakalandı.
Çaresiz kalan Teknik direktör Tuğrul Metin de kaleyi savunma oyuncusu Erdin Üzer'e emanet etti.
Zor günler geçiren takımın kalesini son 2 maçta Erdin Üzer korudu.
Antalya Kemerspor Teknik Direktörü Tuğrul Metin, "İnanın 3'üncü ligde bile belki, liglerde onun gibi yan topa çıkacak kaleci sayısı azdır. Zamanlaması çok iyi ona inandık güvendik. Cepheden de iyiydi o da üstüne düşen görevi yerine getirdi" dedi.
Antalya Kemerspor önümüzdeki döneme 4 kaleciyle girmeye hazırlanıyor.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 14:08
- 13:57
- 14:10
- 13:30
- 13:13
Sıradaki Haber
Denizlispor Süper Lig'de 700. maçına çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz