İki takım arasında geride kalan 37 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor 29 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen

Medical Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor.

Bordo-mavililerde Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ve Nwakaeme'nin durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

Arjantinli oyuncu Gaston Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.