Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 49 puanla 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

4 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti.

Avcı, savunmada Hüseyin’in yerine Serkan’a, cezalı Hugo’nun yerine Hosseini’ye, hücum hattında Yunus’un yerine sakatlıktan dönen Nwakaeme’ye ve Flavio’nun yerine de Yusuf’a görev verdi.

Serkan Asan formasına kavuştu

Trabzonspor’da son olarak 29. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen ve sonraki 5 maçta yedek kulübesinde oturan genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, Hatayspor maçıyla formasına kavuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu mücadelede Serkan’a ilk 11’de görev verdi.

Abdülkadir Ömür 14, Kamil Ahmet 8 maç sonra kadroda

Trabzonspor’da Süper Lig’in 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve tedavi sürecini tamamlayan Abdülkadir Ömür, 14 maç aradan sonra Atakaş Hatayspor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.

Son olarak 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve daha sonra antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ise 8 maç sonra takıma geri döndü. İki oyuncu da sakatlıklarının ardından Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

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