Geçen sezon 31. hafta sonunda 70 gol atan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 39 gol kaydedebildi.

Trabzonspor, bu sezon 1,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2,25 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 2 deplasman maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor karşısında sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Son 4 maçta tek galibiyet

Trabzonspor, ligde son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında geriye düştü.

Son 4 maçta 7 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ligde 56 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Trabzonspor, son 4 karşılaşmada rakip filelere 5 gol gönderebildi.