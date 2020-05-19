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Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Futbolcular, antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
[Fotoğraf: AA]
Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.
Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: süper lig Trabzonspor koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 14:23
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