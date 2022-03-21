Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa sunulacak
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri 22 Mart Salı günü satışa çıkıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri saat 11.00'den itibaren satışa sunulacak.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum: 3.250 TL
VIP Gold: 2.500 TL
VIP Silver: 1.750 TL
Batı: 750 TL
Doğu: 650 TL
Fırtına: 450 TL
Kale Arkası: 350 TL
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig Trabzonspor
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