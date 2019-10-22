Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sona erecek futbolcuları Jose Sosa ile Filip Novak'la yeni kontrat imzalayacaklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, eşi Beyza Ağaoğlu'nun Beşiktaş Deniz Müzesi'nde açtığı resim sergisini ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Geldiğimiz noktada çok büyük emeği var"

Bordo-mavili takımın kaptanı Sosa ve Novak'ın sözleşmelerinin sezon sonu sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Oyuncularla görüştük. Sosa ve Novak'la sözleşme yenileyerek yolumuza devam edeceğiz. Sosa, hemen hemen sezon başından beri eleme maçları da dahil olmak üzere inanılmaz performans ortaya koydu. Kaptan gibi kaptan. Boşuna 'Maestro' dememişler adama. Geldiğimiz noktada çok büyük emeği var.

Ayrıca bir kaptan olarak, sıkıntı yaşadığımız dönemde çok aktif rol oynadı, takımın toparlanmasına yardımcı oldu. Yerli oyuncular tarafında da Uğurcan Çakır çok aktif rol aldı. Birkaç oyuncunun liderliğinde takımın bu havasının bozulmaması için çok çaba sarfediyorlar. Hocamız, 'Bazı oyunculara çok yüklendik, haklarını helal etsin.' diyor ama ben başta hocamız olmak üzere, bütün takıma ortaya koydukları performanstan dolayı, çabadan dolayı teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler, diyorum."

Kaynak: AA