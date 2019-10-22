Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, minik Çınar'ı hastanede ziyaret eden Emre'nin, tedavi süreci hakkında baba Sercan Aydın ve anne Arzu Aydın'dan bilgi aldığı belirtildi. Emre Belözoğlu'nun, iyileşmesinin ardından Çınar ve ailesini Ülker Stadı'nda maça davet ettiği aktarıldı.

Açıklamada Emre Belözoğlu'nun, takımın imzaladığı Fenerbahçe formasını Çınar'a hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA