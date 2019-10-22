Filede dev derbi TRT SPOR'da22 Ekim 2019 Salı 14:43 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 14:55
Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta, yarın 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya gelecek. Ankara'da oynanacak olan dev final TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
Voleybolda 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası Ankara'da sahibini bulacak.
Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.
Sarı-lacivertli takım kupayı 3 kez müzesine götürdü
Efeler Ligi ve Kupa Voley'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürmeyi başardı.
Halkbank, 4 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankası da organizasyonda birer kez mutlu sona ulaştı.
Kaynak: TRT SPOR, AA