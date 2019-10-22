Spor
Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret22 Ekim 2019 Salı 14:52 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 15:23
Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili ekibin yöneticileri ve teknik direktörü Ünal Karaman'la görüştü.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp ziyaretlerini sürdürüyor. Deneyimli teknik adam, eski kulübü Trabzonspor kulübünü ziyaret etti.
Güneş, bordo-mavili ekibin eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve eski yöneticisi Süleyman Atal ile birlikte kulüp binasına gitti.
Trabzonspor'un genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, sağlık kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, teknik direktörü Ünal Karaman ve yönetim kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci ile görüşen Şenol Güneş, bordo-mavili ekibe başarılar diledi.
Kaynak: TRT SPOR