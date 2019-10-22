Braga maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıklardan yana dertli. Deneyimli çalıştırıcı kadro kurmakta zorlanıyor.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan, uzun süre sahalardan uzak kalacak. Aynı karşılaşmada sakatlanan Oğuzhan ve N’Koudou da Braga maçında forma giyemeyecek.

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Kasığında zorlanma olan Burak Yılmaz, ayak bilek bağlarından sıkıntı yaşayan Douglas ve sağ dizinde zorlanma olan Diaby de Portekiz ekibiyle oynanacak maçta sahada olamayacak.

Gökhan Gönül ve Victor Ruiz’in daha önce yaşadığı sakatlıklar devam ediyor. 8 futbolcusunu Avrupa Ligi’ndeki Braga maçında kullanamayacak olan Abdullah Avcı, kadro kurmakta zorlanıyor.

Burak Yılmaz ve Oğuzhan’ı Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışan Beşiktaş sağlık heyetinin, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumları hakkında teknik ekiple sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

Bu sezon sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan siyah beyazlılarda Abdullah Avcı, hem Braga hem de Galatasaray derbisinin taktiğini sakat futbolcuların durumlarına göre belirleyecek ve hazırlıklarını bu yönde sürdürecek.

Kaynak: TRT SPOR

