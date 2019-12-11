Spor
Trabzonspor, Basel deplasmanında11 Aralık 2019 Çarşamba 10:13 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:25
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Basel ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı bulunmayan temsilcimiz, ülke puanına katkı sağlamak için sahaya çıkacak.
Süper Ligde yükselişini sürdüren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçına çıkıyor.
Bordo Mavililer, C Grubu mücadelesinde deplasmanda Basel ile karşılaşacak.
St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:55'te başlayacak. 1 puanı bulunan ve gruptan çıkma şansı olmayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi serüvenini Basel mücadelesiyle tamamlayacak.
C Grubunda 3 gol atıp kalesinden 9 top çıkartan temsilcimiz, gruptaki ilk galibiyetini almak ve ülke puanına katkı sağlamak için ter dökecek.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi C Grubu Trabzonspor Basel