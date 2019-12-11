Napoli'de Ancelotti dönemi sona erdi. Serie A ekibi Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmasına rağmen Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı.

İtalyan kulübüün Devler Ligi'nde Genk'i 4-0 yendikten bir kaç saat sonra bu ayrılığı duyurması dikkati çekti.

İtalyan basını 60 yaşındaki teknik adamın, bir süredir kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile anlaşmazlıklar yaşadığını yazıyordu.

Eljif Elmas'ın da formasını giydiği Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmasına rağmen bu sezon Seri A'da beklenen performansı gösteremedi.

Mavi-beyazlı kulüp 15 hafta sonunda lider İnter'in 17 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.

Bu ayrılığın ardından İtalyan basını Ancelotti'nin yeni durağının Arsenal veya Everton olacağını iddia etti.

Kaynak: TRT SPOR

