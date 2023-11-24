Trabzonspor Abdullah Avcı ile yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup eden ardından deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Karadeniz ekibi evinde ise Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

4 maçta 10 puan elde eden Trabzonspor, adım adım zirve yürüyüşünü sürdürürken, Avcı ile yakaladığı yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

5 sezonluk hasret

27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, rakibini en son 26 Kasım 2017 2-1 mağlup eden bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından rakibi karşısında dış sahada galip gelemedi. Söz konusu dönem içersin de 2 mağlubiyet 3 beraberlik elde etti.

Onuachu İngilizleri şaşırtıyor

İngiltere’nin Championship ekiplerinden Southampton'a, Belçika’nın Genk takımından 18 Milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Paul Onuachu, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamamasının ardından Trabzonspor'a kiralık olarak transfer olmuştu. Nijeryalı golcü Karadeniz ekibinde ise adeta kendini bularak İngilizleri şaşırtıyor.

Bordo-mavili takım ile çıktığı 8 maçta 6 gol atıp 1 asistlik performans ortaya koyan golcü oyuncu Trabzonspor’un elde ettiği 22 puanın 12’ne direk katkıda bulundu.