Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul'dan mutlu dönüyor
Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarından mutlu dönüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı yönetiminde 3 sezonda İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.
Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.
10 puanın 6'sı İstanbul'da
Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı.
Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.
İstanbul'da iki Süper Kupa
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi.
Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi.
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