Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor 372 gündür dış sahada kaybetmedi
Hafta sonu deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor.
En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 372 gündür dış sahada kaybetmedi.
Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.
Bordo-mavililer, 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu da bu seride kırmıştı.
Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda da en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, bu sezon 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikle 27 puanının 16'sını topladı.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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