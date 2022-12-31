Geçen sezonun 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan ve 37 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor, 7'nci kez mutlu sona ulaştı.

2022 yılı Trabzonspor için başarılı geçerken bordo-mavililer, şampiyonluk kupasının yanı sıra müzesine bir de Süper Kupa getirdi.

En erken şampiyonluk rekorunu egale etti

Trabzonspor, geçen sezon ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye aitti. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

Bu sezona Süper Kupa ile başladı

Trabzonspor, 31 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor karşısında Süper Kupa'ya uzanan taraf oldu.

Ligi şampiyon olarak bitiren Karadeniz ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan rakibini 4-0 gibi farklı bir sonuçla yendi.

Avrupa'da 3 kupaya da katıldı

Trabzonspor, 2022 yılında Avrupa'da 3 kupaya da katıldı.

Bordo-mavililer, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile eşleşti. Deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalan Trabzonspor, elendi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Karadeniz ekibi, Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın bulunduğu H Grubu'nda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 puanla 3. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak.

Toplam 48 karşılaşma oynadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere 2022 yılında toplam 48 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 24 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, ligde 34 maça çıkarken, 16 galibiyet, 13 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.