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Spor
TRT HABER / AA 23.12.2023 18:45

Trabzon'da puanlar paylaşıldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzon'da puanlar paylaşıldı
[Fotograf: AA]

Trabzonspor ile Başakşehir, Papara Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Başakşehir, 11. dakikada Pelkas ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor, bu gole 34. dakikada Mendy ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

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İkinci yarıda da pozisyonlar arayan takımlar galibiyet golüne ulaşamadı ve maç 1-1 tamamlandı.

Trabzonspor, 2023'teki son maçına taraftarı önünde çıktı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan bordo mavililer, 2023'teki son maçından beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor ligde üçüncü beraberliğini alarak 27 puana yükseldi.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sezona istediği gibi başlayamayan RAMS Başakşehir son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı.

Son 4 maçının 3'ünü kazanan turuncu lacivertliler, 2023 yılını beraberlikle tamamlayna Başakşehir, 19 puana yükseldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Taraftarlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde bağırarak teröre tepki gösterdi.

Maç öncesi de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 11. dakikada konuk takım ilk etkili atakta öne geçti. Figueiredo'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluştu. 0-1.

19. dakikada ceza alanına doğru sokulan Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

GOL - 34. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu gelişine Mendy, ayağıyla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza yayı üzerinde Visca'nın etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada Visca'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

63. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda yere de çarpan top kaleci Volkan Babacan'ı geçerek yandan auta çıktı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

65. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında, arka direkteki Figueiredo'nun uçarak kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, son olarak Enis Destan'ın altı pas içinde dokunduğu topta tehlikeyi kaleci Volkan Babacan önledi.

90+2. dakikada Bakasetas'ın şutunda, savunmadan dönen topu ceza alanı içinde Bardhi, kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakarsetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Bardhi), Visca (Dk. 81 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan).

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubosi (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 90 Cemali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Karzev), Figueiredo, Piatek (Dk. 90 Keny).

Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir), Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Pelkas, Dk. 57 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

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