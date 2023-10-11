Tour of Türkiye Fethiye-Marmaris etabını Jasper Philipsen kazandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü etabına 24 takımdan, 150 bisikletçi katıldı.

Fethiye'de Uğur Mumcu Parkı'ndan verilen startla pedal basan sporcular, Kargı, Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'e ulaştı. Abdi İpekçi Parkı'nda sona eren 165,3 kilometrelik yarış, sprint finişine sahne oldu.

Son 1 kilometrelik bölümünde sprinte kalkan bisikletçiler, bitişi ilk sırada tamamlamak için büyük mücadele verdi.

İlk 2 etabın kazananı Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, dördüncü etabı da ilk sırada geçti. 25 yaşındaki bisikletçi, 3.50.17'lik dereceyle birinci oldu.

İkinci sırayı Belçika temsilcisi Tarteletto-Isorex'ten Timothy Dupont, üçüncü sırayı da İtalya'nın EOLO-Kometa takımından Giovanni Lonardi aldı.

Philipsen TUR'da 3 etap kazandı ve Pogacar'ı geçti

Belçikalı sprinter bisikletçi Jasper Philipsen, bu yılki 18. etap zaferine ulaştı.

Bu yıl Tour de France'da yeşil mayoyu kazanma başarısı gösteren 25 yaşındaki bisikletçi, Türkiye'ye 15 etap zaferi kazanarak geldi.

TUR'un ilk gününde Alanya-Antalya, ikinci gününde ise Kemer-Kalkan etaplarını ilk sırada geçen Philipsen, bugün de Fethiye-Marmaris etabını kazandı.

UCI organizasyonlarında bu yılki 18. etap zaferini alan Phillipsen, Tour of Türkiye öncesinde 17 etap zaferiyle dünyanın zirvesinde yer alan Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ı geçti.

Mayolar değişmedi

TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Yarınki Marmaris-Bodrum etabında da Lutsenko, genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu taşıyacak.

Sprint liderinin giyeceği yeşil mayo Phillipsen'de, tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo ise Lutsenko'da kaldı.

Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo da yine Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'nın oldu.

Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu her yerde

TUR 2023'ün her aşamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı için bayraklı kutlamalar yapılıyor.

Organizasyonun dördüncü gününde Fethiye'de start alanında başlayan halk oyunları ve bayrak gösterileri Marmaris'te devam etti.

Finiş alanında Marmaris Spor Kulübü sporcuları, 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Marmaris Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de halk oyunları gösterileri yaptı.

Ayrıca denizde Jet Ski'lerle yapılan gösteride Türk bayrağı açıldı.

Sıcak hava sporcuları zorladı

Yarış sırasındaki hava sıcaklığı bisikletçiler ile sporseverleri etkiledi.

Fethiye'de başlayan etap, Marmaris'te sona erdi. Yaklaşık 30 derece olan hava sıcaklığı, hem sporcular hem de izleyenleri bunalttı.

Sıradaki durak Bodrum

TUR 2023'ün beşinci gününde Marmaris-Bodrum etabı geçilecek.

Tour of Türkiye'nin en uzun ikinci etabında bisikletçiler, Marmaris'ten başlayacağı yarışta Çetibeli, Gökçe, Gökova, Muğla, Yatağan, Milas, Güvercinlik'ten geçerek Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da finiş yapacak.

180,6 kilometrelik etapta bisikletçiler, 750 metreye kadar tırmanış yapacak. Son 60 kilometrelik bölümü düz olan parkurda sporseverler yine sprint finişi izleyecek.

Jasper Philipsen: Güzel bir sezon geçirdiğim için çok mutluyum

Dördüncü etabın kazananı Belçikalı sporcu Jasper Philipsen, Türkiye'de en fazla etap alan bisikletçi olmak istediğini söyledi. Belçikalı bisikletçi, sprint finişine sahne olan yarışını kazandı.

"Marmaris'i çok seviyorum. İlk olarak 2021'de gelmiştim. Burada yarışı en zor hale getiren finişten önceki son tırmanış. Bugün, etabın tümü diğer takımlar tarafından daha da zorlaştırıldı. Ayrıca Bora-Hansgrohe takımı starttan itibaren Nico Denz'i öne yolladı. Bu da bizim onu takip etmek için bazı elemanlarımızı kullanmamızı gerektirdi. Bora'nın neden böyle bir şey yaptığını anlayamadım. Son metrelere geldiğimde yanımda sadece takım arkadaşlarımdan Xandro Meurisse vardı. O tam anlamıyla bir domestik değil. Ancak her şeye rağmen iyi pozisyon almamda bana katkı sağladı."

Philipsen, bu yıl UCI organizasyonlarındaki 18. etap zaferini aldı.

"Kazanmayı seviyorum. Bir alışkanlık gibi gözükse de aslında her galibiyet kendi başına çok zor. Güzel bir sezon geçirdiğim için çok mutluyum. Şu an 18 etap zaferi oldu. Kafamda 20 etap zaferi var. Önümüzde başka etaplar var."

Jasper Philipsen, Tour of Türkiye'de 11'er etap zaferiyle en çok kazanan bisikletçilerin Andre Greipel ve Mark Cavendish olduğuna değindi.

"TUR'da en başarılı sporcu unvanını alabilmem için Türkiye'ye sürekli gelmeliyim. Bu yıl benim programıma çok uygundu. Belki önümüzdeki yıllar bazı yarışlara gelemeyebilirim. Ancak burayı ve etaplarını çok seviyorum. Greipel ve Cavendish'i yakalayabilmek için buraya gelmem gerekiyor."

Philipsen'in Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3'ü bu yıl olmak üzere toplam 6 etap zaferi bulunuyor.

Alexey Lutsenko: Mayomu koruyabilmek için zor bir yarış oldu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) genel klasman liderliğini elinde tutan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, hayatının en zor tırmanışını yaptığını söyledi.

Genel klasmanda zirvede yer alan Kazak sporcu Alexey Lutsenko, "Türkiye Turu'nda, liderlikteki ilk günümde mayomu koruyabilmek için zor bir yarış oldu. Başlarda kaçış grubu yapmak için çok fazla ataklar yapıldı. Bora-Hansgrohe takımı bir şeyler yapmaya çalıştı. Nico Denz'i öne yolladılar. Dünkü zor tırmanıştan sonra bacaklarım ağırlaşmıştı. Ancak yarından itibaren normal gücüme kavuşacağımı ümit ediyorum." diye konuştu.

Turkuaz mayoyu korumak için takım olarak iyi çalıştıklarını aktaran Lutsenko, "Genel klasman liderliğini korumak bizim için çok önemli. Takım arkadaşlarım bugün benim için çok çalıştı. Cees Bol'un bugün benim için yaptıklarından sonra yarışı dördüncü bitirmesine çok sevindim." ifadelerini kullandı.