Spor
Tottenham Alderweireld'ın sözleşmesini uzattı20 Aralık 2019 Cuma 14:06 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 14:08
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Belçikalı oyuncu Toby Alderweireld'ın sözleşmesi uzatıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Tottenham Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Atletico Madrid'den 2015 yılında 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belçikalı stoper, Tottenham formasıyla 179 maçta 6 gole imza attı.
Alderweireld, Belçika Milli Takımı'nda 98 maçta 5 kez ağları sarstı.
Kaynak: AA
Etiketler: Tottenham Toby Alderweireld İngiltere Premier Lig