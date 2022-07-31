Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toprak Razgatlıoğlu'ndan şampiyonada sıralama yarışında birinci oldu
[Depo Photos (Arşiv)]
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu. Toprak, 6. ayağın ikinci yarışında bugün TSİ 15.00'da piste ilk sırada çıkacak.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında ikinci yarış öncesi gerçekleşen sıralama turu için Most Pisti'ne çıktı.
Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla yarışan milli motosikletçi, çekişmeli geçen yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. İkinci Jonathan Rea, üçüncü ise Alvaro Bautista oldu.
Toprak, Superpole yarışını birinci bitirerek genel klasmanda ilk 2 sırayla olan puan farkını da azalttı. Milli sporcu puanını 235'e çıkartarak üçüncü sıradaki yerini korudu. Genel klasmanda birinci Ducati pilotu Alvaro Bautista'nın 278, Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın ise 251 puanı bulunuyor.
Toprak, 6. ayağın ikinci yarışında bugün TSİ 15.00'da piste ilk sırada çıkacak.
Etiketler: Toprak Razgatlıoğlu
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