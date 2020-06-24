Basketbolda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit maçıyla başlayacak.

Aynı gün Olympiakos - Zalgiris, Maccabi Fox - Alba Berlin, Barcelona - CSKA Moskova, Valencia - Villeurbanne maçları oynanacak. THY Avrupa Ligi 20-21 sezonunda ilk maçına 2 Ekim günü çıkacak olan Fenerbahçe ise Crvena Zvezda Belgrad ile karşılaşacak.

Ligde 1. hafta programı şöyle:

1 Ekim Perşembe

Anadolu Efes - Zenit

Olympiakos - Zalgiris

Maccabi Fox - Alba Berlin

Barcelona - CSKA Moskova

Valencia - Asvel Villeurbanne

2 Ekim Cuma

Khimki Moskova - Panathinaikos

Fenerbahçe - Crvena Belgrad

Bayern Münih - Armani Milan

Baskonia - Real Madrid