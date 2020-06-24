Haber Giriş: Kaynak: DHA, İHA
THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon takvimi açıklandı
THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit maçıyla başlayacak.
Basketbolda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu 1 Ekim'de Anadolu Efes-Zenit maçıyla başlayacak.
Aynı gün Olympiakos - Zalgiris, Maccabi Fox - Alba Berlin, Barcelona - CSKA Moskova, Valencia - Villeurbanne maçları oynanacak. THY Avrupa Ligi 20-21 sezonunda ilk maçına 2 Ekim günü çıkacak olan Fenerbahçe ise Crvena Zvezda Belgrad ile karşılaşacak.
Ligde 1. hafta programı şöyle:
1 Ekim Perşembe
Anadolu Efes - Zenit
Olympiakos - Zalgiris
Maccabi Fox - Alba Berlin
Barcelona - CSKA Moskova
Valencia - Asvel Villeurbanne
2 Ekim Cuma
Khimki Moskova - Panathinaikos
Fenerbahçe - Crvena Belgrad
Bayern Münih - Armani Milan
Baskonia - Real Madrid
Etiketler: thy avrupa ligi 2020-2021 sezonuSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:32
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