Haber Giriş: Kaynak: AA
Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da, Brighton & Hove Albion ile oynanan lig maçında sakatlanan kaleci Bernd Leno, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brightonlı Neal Maupay ile çarpışması sonucu dizinden sakatlanan Leno'nun 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
28 yaşındaki Alman kaleci, bu sezon 30 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştu.
Etiketler: kaleci Bernd Leno İngiltere Premier Lig arsenalSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 21:43
Son Haberler
- 21:27
- 21:29
- 21:08
- 21:10
- 21:03
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta gözler transferde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz