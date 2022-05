Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da düzenlenen törene, Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, organizasyondaki yer alacak takımların başantrenörleri ve oyuncuları katıldı.

Toplantıda ayrıca Zeljko Obradovic, İbrahim Kutluay, Felipe Reyes ve Juan Carlos Navarro'nun da aralarında bulunduğu eski başantrenörler ve oyuncular da yer aldı.

Bertomeu, Dörtlü Final organizasyonunu 2 sezon sonra seyircili bir şekilde düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Dörtlü Final'i uzun zaman sonra basketbolseverlerin varlığıyla düzenleyeceğiz. Bu, bizim için en önemli unsur. Burada bulunmamızın nedeni tam olarak basketbolseverler. Aslında Dörtlü Final'i Berlin'de düzenleyecektik. Ancak ocakta planlarımızı değiştirdik. Seyircili olup olmamasına emin değildik. Basketbolseverler olmadan Dörtlü Final'i gerçekleştirmemiz kabul edilemezdi. İnanılmaz derecede zorlu 2 yıl oldu. Salonların dolduğunu görmek çok memnuniyet verici. Bu tutkuyu basketbolseverlerde hala hissediyoruz. Avrupa Ligi olarak tüm zorluların üstesinde gelebilecek yapıya sahibiz. Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Umarız barış kısa sürede yeniden tesis edilecek. Bu sezon son 22 yılda ilk defa turnuvada yer alan takımlar sezonu bitiremedi. En önemli gayemiz basketbolseverlere inanılmaz bir deneyim yaşatmak. 4 takımı Dörtlü Final'e kaldıkları için tebrik ediyorum. Ödül alan oyuncuları kutluyorum. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür ediyorum.

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda ödül alan isimler şunlar:

Alexander Gomelsky adına verilen "En iyi başantrenör" ödülü: Georgios Bartzokas (Olympiakos)

"En değerli oyuncu" ödülü: Nikola Mirotic (Barcelona)

Alphonso Ford adına verilen "En Skorer Oyuncu" ödülü: Vasilije Micic (Anadolu Efes)

En iyi savunmacı: Kyle Hines (AX Armani Exchange Milan)

Yükselen yıldızı: Rokas Jokubaitis (Barcelona)

En iyi 5: Mike James (Monaco), Shane Larkin (Anadolu Efes), Nikola Mirotic (Barcelona), Sasha Vezenkov (Olympiakos), Walter Tavares (Real Madrid)

"7Days sezonun en büyülü anı" ödülü: Kostas Sloukas (Olympiakos)

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak organizasyona ev sahipliği yapacak Stark Arena'da düzenlenen basın toplantısına, Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona ve Olympiakos takımlarının başantrenörleri ile birer oyuncuları katıldı.

Ergin Ataman: İddialı bir koçum. 'Şampiyon olacağız' diyorum

Son şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, üst üste 2. kez şampiyon olmak istediklerini belirtti.

"Geçen sezon kupayı kazanmak olağanüstüydü. Kupayı yeniden kazanırsam çok daha eğlenceli olacak. Yumrukları basketbolseverlerin önünde havaya kaldıracağım."

Ataman, bu sezona iyi başlayamadıklarını ancak toparlanarak Dörtlü Final'e kaldıklarını aktardı.

"Çok zor bir sezon oldu. Çok başarılı bir takımım ve oyuncularım var. En önemli dönemde gerçek oyunumuzu ortaya koymaya başladık. Kazanmak için buradayız. Kaldı iki. Buna takım olarak hazırız. Bazı sakatlık problem yaşadık ancak şu an tam kadro buradayız. Unvanımızı korumaya çalışacağız."

Ergin Ataman, Olympiakos ile yarın yapacakları yarı final maçına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çıkacaklarına ilişkin konuştu.

"Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bir bayram. Türk ulusu için önemli bir bayram. Tüm Türk ulusunun bayramı kutluyorum. Zor bir maç olacak. İddialı bir koçum. Bunda da devam ediyorum. Kazanıp 19 Mayıs'ı coşkuyla 21 Mayıs'taki finale getirmek istiyoruz. 'Şampiyon olacağız' diyorum. Son şampiyonun başka bir iddiası olamaz."

Larkin: Kupayı bir kez daha kazanıp evimize götürmek istiyoruz

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Shane Larkin ise Avrupa'nın en büyükorganizasyonunda bir kez daha şampiyon olmak istediklerini vurguladı.

"Asla tatmin olmayan bir yapımız var. Hala kazanmak için çok açız. Başantrenörünüz size güvendiğinde birbirinize inanıyorsunuz. En büyük farkımız bu. Bu sene de kupayı kazanmak için çok büyük bir iştahımız var. Kupayı bir kez daha kazanıp evimize götürmek istiyoruz."

Bartzokas: Dörtlü Final'de yer almak büyük bir onur

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Dörtlü Final'de kendilerine inanarak ve güvenerek oynamaları gerektiğini kaydetti.

Bartzokas, organizasyonun önemine dikkat çekti.

"Dörtlü Final'de yer almak büyük bir onur. Hiçbir şey abartmaya gerek yok. Kendimize inanarak ve güvenerek oynamamız lazım. Anın tadını çıkarmamız gerek. Çok kolay değil. Tek bir amaç için buradayız. Olympiakos, tutku demek. Bunu çok iyi biliyorum. Anadolu Efes 3-4 yıldır müthiş bir iş ortaya koyuyor. Ataman'a çok büyük saygı duyuyorum. Kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Yunan ekibinin deneyimli oyuncusu Georgios Printezis ise görüşlerini aktardı.

"Burada olmak çok büyük bir onur ve ayrıcalık. Taraftarlarımız ve şehrimiz için gurur kaynağı. Kolay değil. Kazanmak da kolay olmayacak. Hedefimiz elimizden gelen en iyi çabayı ortaya koymak. Çok mutluyum. Her oyuncu ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu takımın parçası olduğum için çok şanslıyım. Kaç kere Dörtlü Final'de yer alırsanız alın her defasında farklı bir heyecan yaşarsınız. Bunu yaşıyorum. Her defansında farklı bir performans ortaya koyarsınız. Bir kez daha şampiyonluk şansımız var."

Jasikevicius: Çok büyük bir maç

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yarın Real Madrid ile çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Litvanyalı başantrenör, üst üste 2. kez Dörtlü Final'e kaldıklarını hatırlattı.

"Çok büyük bir maç. Çok zorlu bir sezonun sonunda Dörtlü Final'deyiz. Umarım yarın akşam hazır bir şekilde maça çıkacağız. Maça iyi başlamak çok büyük avantaj. Son saniyeye kadar nasıl reaksiyon göstereceğinizi iyi bilmemiz lazım. Bu başka bir maç. İniş ve çıkışlar yaşanabilir. Toparlanmayı bilmek lazım."

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol oyuncusu Nikola Mirotic ise Dörtlü Final'in Sırbistan'da oynanacak olmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

"Bu ülkeyi ne kadar sevdiğimi çok iyi bilirler. Benim için çok özel olacak. Avrupa Ligi kupasını hiç kazanmadım. Çok formdayız. Burada olmayı çok istiyorduk. Umarım beklentilere yanıt vererek yarın maçı kazanabiliriz. Dörtlü Final'de favori yok. En değerli oyuncu ödülünü kazandığım için üzerimde ekstra bir baskı yok. Alışık olduğum bir durum. Daha iyi olmamı sağlıyor. Mütevazı olmaya çalışıyorum."

Laso: Umarım 2018'in tekrarını gerçekleştirebiliriz

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nde son kez şampiyon oldukları Belgrad'da 2018'in ardından tekrar kupayı kazanmak istediklerini belirtti.

Laso, Belgrad'ın müthiş bir basketbol kenti olduğunun altını çizdi.

"Umarım kupayı tekrar kazanırız. Dörtlü Final'in keyfini sürüyorum. Umarım 2018'in tekrarını gerçekleştirebiliriz. El Clasico tüm Avrupa için çok önemli bir karşılaşma. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Her şey olabilir. Real Madrid'e bazı sürprizler olacak."

Eflatun-beyazlı takımın Brezilyalı oyuncusu Walter Tavares ise "Her yıl bu kupayı kazanmak kolay değil. Burada bulunmak büyük bir mutluluk. İlk geldiğimde kazanmıştık. Laso, ayrıntıları çok önemseyen bir başantrenör. Bize çok büyük bir etkisi var. Real Madrid'in ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Buralar için oynayan bir takımız. Play-off'ta çok iyi bir performans ortaya koyduk. Büyük anlarda her zaman sorumluluklar alan bir takımız. Kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.