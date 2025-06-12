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Dünya
AA 12.06.2025 02:02

Gazze'deki hastanelerde kan ünitelerinde sıkıntı yaşanıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, artan can kaybı ve Filistinlilerin yetersiz beslenmeleri nedeniyle kan bağışı yapma olanaklarının azalması sonucu Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde "ciddi ve tehlikeli" bir kan ünitesi sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

Gazze'deki hastanelerde kan ünitelerinde sıkıntı yaşanıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası insani yardım kuruluşları ve BM kuruluşlarına "yeterli miktarda" kan ünitesi getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Gazze Şeridi'ndeki feci insani durum ve devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, Gazze Şeridi'ndeki hastaneler ciddi ve tehlikeli bir kan ünitesi sıkıntısıyla karşı karşıyadır." denildi.

Kan bağışı yapma olanağı azaldı

Açıklamada, bu eksikliğin "yaralı sayısındaki sürekli artış ve tıbbi malzemelerin girişini engelleyen sıkılaştırılmış İsrail ablukasının yanı sıra yetersiz beslenme ve temel ihtiyaçların yetersizliği nedeniyle vatandaşların kan bağışı yapma olanağının azalmasından kaynaklandığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil olmak üzere uluslararası insani yardım ve BM örgütlerine derhal müdahale etmeleri ve "yeterli miktarda kan ve ilgili tıbbi malzeme girdirilmesi" yönünde İsrail'e baskı yapmaları çağrısı yapılan açıklamada ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden de "ahlaki ve insani sorumluluklarını üstlenerek, yüzlerce hasta ve yaralının hayatını kurtarmak için acilen harekete geçmeleri" istendi.

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