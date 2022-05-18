Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde Elif Güneri, 81 kiloda yarı final maçına çıktı.

İlk turda Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Mkateko Muriel Sithole, çeyrek finalde ise Kenyalı Elizabeth Adhiambo Andiego'yu eleyen Elif Güneri, Gabriele Stonkute ile karşı karşıya geldi.

Milli boksörümüz Elif Güneri, yarı final mücadelesinde Gabriele Stonkute'ye mağlup olarak final şansını kaybetti.



Elif, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. pic.twitter.com/EzslGdPbMW — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 18, 2022

Maça iyi başlayan milli boksör, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Litvanyalı daha atak görünürken Elif, bu bölümü 3-2 geride geçti. Son raundu rakibinin 5-0 almasına engel olamayan Elif, maçı da 3-2 kaybederek finale çıkamadı ve bronz madalyada kaldı.

Kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu, birer dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan Elif, 4. kez dünya üçüncüsü oldu.