Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sayın hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Teknik Sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) May 18, 2022
Sn. Tuncay Şanlı hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/ctADvzLTaw
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