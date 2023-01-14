Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 19. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Motley, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Motley, takımının sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i 79-71 yendiği maçta 22 sayı, 17 ribauntluk performans sergiledi.