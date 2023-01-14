Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerlisi Johnathan Motley
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li pivotu Johnathan Motley, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 19. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Motley, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Motley, takımının sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i 79-71 yendiği maçta 22 sayı, 17 ribauntluk performans sergiledi.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Avrupa Kupaları
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