Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Okobo, bu sezon ilk, kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

25 yaşındaki oyuncu, Monaco'nun sahasında 84-82 kazandığı Zalgiris maçında 22 sayı, 9 asist, 4 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.