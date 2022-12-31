Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu belli oldu
Monaco'nun Fransız basketbolcusu Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Okobo, bu sezon ilk, kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
25 yaşındaki oyuncu, Monaco'nun sahasında 84-82 kazandığı Zalgiris maçında 22 sayı, 9 asist, 4 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.
Etiketler: Basketbol
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