Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakaryaspor Mehmet Akyüz ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, forvet oyuncusu Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Çorum FK forması giyen Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Akyüz." ifadelerine yer verildi.
Son olarak Çorum FK forması giyen Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladık.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) December 31, 2022
Hoş geldin Akyüz!#AnadoluGüneşi pic.twitter.com/5CRR2Wqlrz
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