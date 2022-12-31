Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Çorum FK forması giyen Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Akyüz." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Çorum FK forması giyen Mehmet Akyüz ile sözleşme imzaladık.



Hoş geldin Akyüz!#AnadoluGüneşi pic.twitter.com/5CRR2Wqlrz — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) December 31, 2022