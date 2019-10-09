Spor
Thomas Müller Bayern'e veda mı ediyor?09 Ekim 2019 Çarşamba 11:39 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:41
20 yılın ardından büyük ayrılık gerçek mi oluyor? Bild Gazetesi, Bayern Münihli Thomas Müller'in takımından ayrılmak istediğini yazdı.
Bayern Münih'te Thomas Müller efsanesi sona mı eriyor?
Alman Bild Gazetesi, tecrübeli futbolcunun takımından ayrılmak istediğini iddia etti.
Gazete buna gerekçe olarak, 30 yaşındaki futbolcunun sezon başından bu yana yedek kulübesinde oturmasını gösterdi.
Son 5 maça yedek başlayan Müller, 1 gol, 4 de asistlik katkı yaptı.
30 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımından kopabileceği belirtiliyor.
Thomas Müller, önceki yıllarda Liverpool ve Manchester United'ın tekliflerini, takımına bağlılığı nedeniyle geri çevirmişti.
Tecrübeli yıldızın sözleşmesi, 2021 yılında sona eriyor.
Kaynak: TRT SPOR
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