2020 Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor09 Ekim 2019 Çarşamba 10:30 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:37
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları 10 Ekim başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.
Elemelerin 7. haftasında 10 Ekim Perşembe günü oynanacak maçların programı Türkiye saati ile şöyle:
C Grubu
19.00 Belarus-Estonya
21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda
E Grubu
21.45 Hırvatistan-Macaristan
21.45 Slovakya-Galler
G Grubu
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Letonya-Polonya
21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya
I Grubu
17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Rusya-İskoçya
21.45 Belçika-San Marino
Kaynak: AA