Anlaşmaya göre Aras Kargo, iki yıl süreyle Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru, eMilli Futbol Takımı'nın ise ana sponsoru oldu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

Nihat Özdemir, imza töreninde sponsorlukla ilgili açıklamada bulundu. TFF Başkanı, sponsorlukların sporun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu aktardı.

"Sponsorluk çalışmalarına her zaman çok önem verdik. Yerli ve global markaların desteğiyle gücümüze güç kattık. Bugün de önemli bir Türk markasıyla güçlerimizi birleştiriyoruz. Aras Kargo ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final maçlarında bir proje gerçekleştirdik. Bu proje spor aleminde büyük ilgi gördü. Bu sene Aras Kargo ile iş birliğimizi daha da büyütüyoruz. Maddi ve manevi olarak bizlere büyük güç katacaktır. Milli takımlarımıza da motivasyon kaynağı olacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın da spora ve futbola çeşitli vesilelerle destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Utku Ayyarkın, sadece sundukları hizmetlerde değil, çevreye, topluma, insana katkı sunmak üzere yaptıkları çalışmalarla da değer üretmeye gayret ettiklerini ifade etti.

"Faaliyetlerimizi milli takımlar sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir boyuta taşıyoruz. Sporun birleştirici yanını önemsiyoruz. 40 yıldan uzun süredir 'Önem Taşır' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Her gün 6 binden fazla araçla dünyanın çevresinde 7 tur dönecek kadar yol yapıyoruz. Günde ortalama bir milyon kapı çalıyoruz. Bir anlamda ülkemizi bir uçtan bir uca birleştiren bir misyonumuz var. Milli takımlarımız için de aynı durum söz konusu, bu nedenle ben bu iş birliğinin simgesel bir bütünlüğü olduğunu düşünüyorum."