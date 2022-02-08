Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun geçen yıl Fransa'nın Le Havre takımından satın alma opsiyonuyla kiralandığı anımsatıldı.
Ertuğrul Ersoy'un kalıcı transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağlandı.
"Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
TRANSFER | Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Fransa'nın Le Havre kulübünden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un kulübümüze kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 8, 2022
https://t.co/Yr9Rvs3xFx pic.twitter.com/j4Nwfy8Obe
Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri Süper Lig
Son Haberler
- 12:51
- 12:44
- 12:41
- 12:34
- 12:37
Sıradaki Haber
Ayşenur Duman kayaklı koşuda elemeleri geçemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz