Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayşenur Duman kayaklı koşuda elemeleri geçemedi
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcu Ayşenur Duman, kayaklı koşu kadınlar serbest sprint elemelerini geçemedi.
Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu elemelerinde 91 sporcu mücadele etti. İlk 30 sporcunun üst tura kaldığı elemelerde 4.08.47'lik derecesiyle 86. olan milli sporcu, elemelere veda etti.
Milli sporcumuz Ayşenur Duman, elemeleri 4:08.47'lik derecesi ile tamamladı ve çeyrek final biletini alamadı.— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 8, 2022
Teşekkürler Ayşenur pic.twitter.com/3uUVv27UTu
İsveçli Jonna Sundling, 3.09.03'lük süresiyle elemelerde ilk sıranın sahibi oldu.
Kayaklı koşu kadınlar serbest sprintte madalya mücadelesi, gün içinde devam edecek.
Etiketler: Çin
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