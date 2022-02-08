Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu elemelerinde 91 sporcu mücadele etti. İlk 30 sporcunun üst tura kaldığı elemelerde 4.08.47'lik derecesiyle 86. olan milli sporcu, elemelere veda etti.

Milli sporcumuz Ayşenur Duman, elemeleri 4:08.47'lik derecesi ile tamamladı ve çeyrek final biletini alamadı.



Teşekkürler Ayşenur pic.twitter.com/3uUVv27UTu — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 8, 2022

İsveçli Jonna Sundling, 3.09.03'lük süresiyle elemelerde ilk sıranın sahibi oldu.

Kayaklı koşu kadınlar serbest sprintte madalya mücadelesi, gün içinde devam edecek.