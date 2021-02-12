Beşiktaş'ın değişiklikle ilgili kulüp web sitesinden yayımladığı açıklamada, "Futbol takımımızın, Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile 15 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynaması planlanan maçın başlama saati, federasyon tarafından saat 16.00 olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Karşılaşma öncesi yapılan değişiklik başkent ekibinin resmi sosyal medya hesabından da, "Bilgilendirme | Pazartesi günü oynayacağımız Beşiktaş maçının saati 16.00 olarak değiştirilmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.