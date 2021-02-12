Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
TFF'den bir değişiklik de Gençlerbirliği-Beşiktaş maçına
Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Şubat Pazartesi günü 19.00'da oynanması planlanan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saat 16.00'ya alındığını duyurdu.
Beşiktaş'ın değişiklikle ilgili kulüp web sitesinden yayımladığı açıklamada, "Futbol takımımızın, Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile 15 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynaması planlanan maçın başlama saati, federasyon tarafından saat 16.00 olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Karşılaşma öncesi yapılan değişiklik başkent ekibinin resmi sosyal medya hesabından da, "Bilgilendirme | Pazartesi günü oynayacağımız Beşiktaş maçının saati 16.00 olarak değiştirilmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.
Etiketler: TFF Süper Lig Gençlerbirliği Beşiktaş
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