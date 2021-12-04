Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF Tahkim Kurulu İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 2 maç men cezasını onadı.
TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Göztepe maçından sonra İrfan Can'a verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.
Kurul, İrfan Can'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 2 maç men ile 26 bin lira para cezalarını oy çokluğuyla onadı.
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