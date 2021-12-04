Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yapılamayan maraton, Edremit Belediyesi öncülüğünde bu yıl şiddetli yağmura rağmen koşuldu.

Yağmur nedeniyle yükselen dereden güçlükle geçen sporcular zor anlar yaşadı. Sporculardan bir tanesi ise boğulma tehlikesi atlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları arasında 114 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda, 25 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcu yağmur altında dereceye girebilmek için ter döküyor.

[Fotoğraf: AA]

Bir yarışmacı boğulma tehlikesi atlattı

Organizasyonun katılımcılarından Vehdi Kurşun, yarış sırasında dereye düşerek boğulma tehlikesi yaşadığını aktardı.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan ve 36 kilometrelik parkuru 3. sırada bitiren Vehdi Kurşun, Kapadokya Ultra Trial sonrası İda Ultra Maratonu'nun da kendisi için zorlu bir deneyim olacağını bildiğini aktardı.

"Yağmur yağınca zemin ağırlaştı. Açıkçası bitirebileceğimi düşünmüyordum. Bir de dereden geçerken boğulma tehlikesi atlattım. O anı sanırım hayatım boyunca hiçbir zaman unutamayacağım. Öteki dünyaya gidip geldim gibi hissettim. Zaten ondan sonra yarış benim için çok kolay olmadı. Çünkü o duygu bambaşka bir şeydi. Şu an anlatırken bile duygulanıyor, kötü oluyorum."