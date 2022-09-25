Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF, Gençlerbirliği'nde başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş'ı tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Niyazi Akdaş tek aday olarak katıldığı bugünkü seçimde, katılım gösteren 290 delegenin 234'ünün oyunu alarak başkanlık görevine tekrar getirildi.
Etiketler: TFF Gençlerbirliği
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