Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucundan 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacak.
Hoş geldin Hüseyin Eroğlu pic.twitter.com/n4LVtF7PJK— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) September 25, 2022
Etiketler: Samsunspor Transfer Haberleri
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