Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktörlük konusunda Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler sonucundan 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yarın Nuri Asan Tesislerinde resmi sözleşme imzalayacak.