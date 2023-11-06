TFF "Geleceğin Yıldız Kızları" projesini tanıttı

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ülker CEO'su Mete Buyurgan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Emine Ecem Esen ile davetliler katıldı.

"Türkiye Kadın Milli Takımı için yetenek havuzu oluşturacak"

Ülker ile kadın futbolunun gelişimi için çok önemli bir projeye imza attıklarını dile getiren Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Ülker, milli takımlarımıza aşina ve geçmişte beraber birçok projeye imza attığımız bir partner olmanın ötesinde, bu topraklarda büyüyen her çocukta izi olan bir marka. Böyle bir marka ile 15 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı’nın futbolcu havuzunu geliştirerek, gençlerin hayallerini gerçekleştirecek olmak bizlere mutluluk veriyor. Özellikle kadınlarımız ve kadın futbolu adına önemli bir adım olan bu proje, milli takımımız için bir havuz oluşturma özelliğini taşıyor. 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' sürekliliği olan bir proje haline bürünerek, Türkiye Kadın Milli Takımı için yetenek havuzu oluşturacak. Bu kapsamda amacımız ve isteğimiz her yarı yıl tatilinde Ülker ve TFF bir kamp düzenleyerek, genç futbolcuların milli takım ile buluşmasını sağlamak ve gençlerin hayallerine ulaşmasına destek vermek."

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise "Cumhuriyetimizin 100. yılında TFF-Ülker iş birliğiyle başlatılacak olan Geleceğin Yıldız Kızları Projesi; fırsat eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra her kız çocuğuna futbol topu ile tanışma ve oyunun içinde olma fırsatı tanıyarak, geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlayacaktır. Geçmişten günümüze kadın futbolunun yanında olan Ülker’e ayrıca teşekkürlerimi iletmek isterim. Türkiye sanayisinde önemli yeri olan Ülker, kadın futbolu alanında da yolu açan, geliştiren taraf olacaktır." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Takımı'nın oyuncusu Emine Ecem Esen de kadın futboluna verilen desteklerin geleceğin yıldız kızlarını keşfetmek adına büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Geleceğin Yıldız Kızları projesi eminim futbol köyleri başarısını daha da ileriye taşıyacaktır. Bizler A takım oyuncuları olarak geçmişte bu tarz fırsatlara sahip olmadan yolumuzu bulmaya çalıştık. Şimdi genç kardeşlerimin bu fırsatları yakalamasından son derece mutluyum." şeklinde konuştu.

"Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nı her zaman daha ileriye birlikte taşıyalım"

Ülker CEO'su Mete Buyurgan ise kız çocuklarına destek olacak bu projenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken, kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için oluşturulan 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesini, uzun yıllardır omuz omuza ilerlediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu’yla hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim için kadınların toplumda, iş yaşamında, sporda kısaca her alanda eşit yer almaları önemli bir hedef. İnanıyoruz ki ana sponsoru olduğumuz Kadın Futbol Milli Takımlarımız bu hedef için çok önemli bir rol model. Biliyoruz ki futbol sadece bir ‘erkek oyunu’ değil. Bu sebeple de diyoruz ki genç kızlarımız, milli futbolcularımız size nasıl yol gösterdiyse, sizler de bu yolu aydınlatın. Bu yolu genişletin, kadın futbolunu ve Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nı her zaman daha ileriye birlikte taşıyalım."

Geleceğin Yıldız Kızları projesi

15 Yaş Altı Milli Takımı için futbolcu havuzunu genişletmek ve kız çocuklarına fırsat eşitliği sunmak için tasarlanan Geleceğin Yıldız Kızları projesine 2009, 2010 ve 2011 doğumlu kızlar katılabilecek.

Katılımcılar, milli takım teknik direktörleri tarafından belirlenen hareketleri (dribling, şut, pas, teknik kapasite) yaparak oluşturdukları videolarını web sitesine yükleyerek projeye dahil olabilecek. Katılımcılar, 6 Kasım-20 Aralık tarihlerinde "ulkeryildizkizlar.tff.org" web sitesine başvurularını yapabilecek. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, videolar arasından milli takım teknik direktörlerinin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek. Seçilecek adaylar, 25-30 Ocak tarihlerinde 15 Yaş Altı hazırlık kampına katılacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kamp, futbolun yanı sıra katılımcıların kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimleri de içerecek.