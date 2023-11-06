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Spor
AA 06.11.2023 13:05

Milli muaythaiciler Akdeniz Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı

Türk sporcular, Akdeniz Muaythai Şampiyonası'nda 10'u altın, 19 madalya kazandı.

Milli muaythaiciler Akdeniz Şampiyonası'nda 19 madalya kazandı

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Loutraki kasabasında düzenlenen organizasyon sona erdi.

Büyükler, 23 yaş altı, gençler, yıldızlar, minikler ve veteranlar kategorilerinde yapılan müsabakalar sonucu 10 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında Yunanistan'ın arkasında ikinciliği elde etti.

Açıklamada federasyon başkanı Hasan Yıldız'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"2023'te Türk muaythaisi olarak altın yılımızı yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde başarılarla dolu bir yıl oldu. Yılı, 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ile Uluslararası Antalya Kupası'nda başarılarımızı taçlandırarak bitireceğiz."

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