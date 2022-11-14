Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, belirlenen 5 kategoride ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile A Milli Takım futbolcuları katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Ödül töreninde konuşan Mehmet Büyükekşi, sözlerine dün Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyerek başladı.

Büyükekşi, futbolda fair-play'in önemine vurgu yaptı.

"Amatöründen profesyoneline, tüm futbol kulüplerinin başkanlarına, yöneticilerine, teknik adamlarına, futbolcularına ve hatta taraftarlara düşen görev, hayatın her alanında olduğu gibi takımları için sporu güzelleştiren evrensel kavram olan adil oyun çerçevesinde, oyunun kurallarına ve karşı takıma saygı çerçevesinde hareket etmeleridir. Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline gelen futbolda, yönetici, teknik direktör ve futbolcuların, başta çocuklar ve gençler olmak üzere takipçileri olan milyonlarca insan için rol model olduklarını unutmamaları gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın birlikte büyüyecekleri sağlam değerlere sahip olmaları gerekmektedir. Futbol, bir takım sporu olarak disiplin, saygı, takım ruhu ve fair-play'in oyunda ve hayatta ne kadar gerekli olduğunu anlamalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda futbolun tüm paydaşlarının hem saha içinde hem de saha dışında çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olacak davranış ve söylemler sergilemeleri çok önem taşımaktadır. Çağdaş bir futbol kültürü yaratmak için hoşgörüyü, barışı ve kardeşliği, futbolun en önemli değerleri olarak kabul etmeliyiz. Fair-play'in hem futbolumuzu geliştirmede ve güzelleştirmede hem de futbolumuzun marka değerini artırmada çok önemli bir yer tuttuğunu düşünen bir federasyon olarak, ligimizin bu prensiplere uygun hareket eden isimlerini ödüllendirmek ve futbolseverlere rol model olarak sunmayı amaç edindik. Kötüden örnek olmaz. Federasyon olarak iyiyi örnek vererek, iyiyi överek, kamuoyuna, futbol ailesine, özellikle çocuklarımız ve gençlerimize doğru rol modeller vermek istiyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Büyükekşi, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun belirli aralıklarla önemli kriterlere göre 5 kategoride Spor Toto Süper Lig'in Fair-Play/Adil Oyun ödülüne layık olan isimleri belirlemeye başladığını aktardı.

"Ligimizin ilk 8 haftasının değerlendirmesi sonucunda ise sezonun ilk Fair-Play/Adil Oyun ödüllerinin kazananları belli oldu. Biz de federasyon olarak ödül kazanan isimleri hem manevi hem de maddi yönden ödüllendirerek, futbol ailesinin futbolcularını, teknik direktörlerini, kulüplerini, kulüp başkanlarını, taraftarlarını fair-play'a teşvik etmek istiyoruz. Sahada rekabetin fair-play ruhu ile gelişerek futbolumuzda kalitenin, marka değerinin artmasını diliyorum. Sezonun bundan sonraki haftalarında, Fair-Play/Adil Oyun ödülüne aday olacak davranışları sergileyen isimlerin sayısının artması, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulumuzun aday çokluğu nedeniyle hangi isme ödül vereceğini seçmekte zorlanması en büyük temennimdir."

[Fotoğraf: İHA]

TFF Başkanı, hakemlerin de bundan sonra karşılaşmalardan önce her iki teknik direktörün elini sıkacağını ve başarı dileyeceğini sözlerine ekledi.

Ödüler

TFF Fair-Play/Adil Oyun Ödülü'ne layık görülenler şunlar:

Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan (Yukatel Kayserispor)

Takım Ödülü: Demir Grup Sivasspor

Başkan/Yönetici Ödülü: Fatih Özgökçen (Konyaspor)

Taraftar Ödülü: Medipol Başakşehir FK

[Fotoğraf: İHA]

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ödülünü aldı.

"Çocukluğumuzdan beri kazanmak için oynuyoruz ama bizi biz yapan değerlerin farkında olmalıyız. Birbirimize vefamız, saygımız benim için çok önemli. Bu ödül için mutlu ve gururluyum. Çocuğuma bırakabileceğim en önemli ödül olacak."

[Fotoğraf: İHA]

Uğurcan Çakır ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile birlikte sahneye çıkan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şunları söyledi:

"Benim her zaman ön plana çıkarmak istediğim bir şey var. Rakibe, sahaya, oyuncuya, taraftara saygı. Her şeyin ötesinde bir sporcu kendisine saygılı olursa hangi branş olursa olsun seyredilebilir hale geliyor. Dünya yıldızı olabilirsiniz ama bir atlet olmak için fazlasına ihtiyacınız var. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklısı.' Aslında buraya hepimiz giriyoruz. Ben Uğurcan’ı kutluyorum. Biz beraber büyüdük. Ben geldiğimde kendisi 3’üncü kaleciydi. Örnek bir sporcuydu. Bu anlamlı ödül törenini düzenlediği için TFF Başkanına teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: İHA]

TFF Fair-Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü'nü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'n elinden alan Çağdaş Atan ise "Burada olmak çok güzel, çok özel. Futbol çok güzel bir oyun, ben de futbolu çok seviyorum. Antrenörler olarak bu oyunun bir parçasıyız, üzerimize düşen, oyunu ve çalıştığımız oyuncuları geliştirmek. Ben de bu amaç uğruna çok çalışıyorum. Bu doğrultuda Türk futboluna bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize. Bundan sonra da bu uğurda futbol düşünmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödül bir farkındalık da oluşturdu. Hakemlerle ilgili konuşan bir teknik direktör değilim, bir tek Trabzonspor maçından sonra konuştum, bundan sonra sanırım hiç konuşmayacağız." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

"Çağdaş hareketlerin, Çağdaş Bey tarafından olması çok güzel"

Stefan Kuntz ise dün yaşanan terör saldırıları nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti.

"Yüzde yüz Türk değilim az bir şey Almanlık da var bende. İlk etapta çevremizden birçok telefon aldık dünkü olaylarla ilgili, onlar da başsağlığı mesajlarını iletti. Ülkem adına bunu söylemek istiyorum. Türkçe'yi öğreniyorum. Çağdaş isminin anlamını merak ediyordum. Çağdaş hareketlerin, Çağdaş Bey tarafından olması çok güzel. Çağdaş Hocamızın hal ve hareketleri şu anki çağdaş uluslardaki futbolun en üst seviyesindekiler gibi. Artık çoğu hoca bu hal ve hareketlerle değerlendiriliyor. Onun bu ödülü alması Türk futbolu ve ligimiz için önemli bir konu."

[Fotoğraf: İHA]

Mecnun Otyakmaz: Sivasspor adına terörü lanetlediğimizi haykırmak istiyoruz

"Sivasspor adına terörü lanetlediğimizi haykırmak istiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Sivas, futbol adına güzel bir şehir. Sivas'a gelen herkese misafirperverlik gösteriyoruz. Bunun da takdir edilmesi bizi son derece mutlu etti."

[Fotoğraf: İHA]

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Saygımızı yitirmememiz gerekiyor

"Hepimizin başı sağ olsun. Kötü bir gündü. Federasyon başkanımızı kutluyorum. Bizler teknik direktörler olarak çok sıkıntılar yaşayarak işimizi yapıyoruz. Bazen iyi gidiyor, bazen kötü giderken tepkiler alıyoruz. Futbolun içindeki herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. Bazen istemediğimiz şeyler oluyor ama iyi sonuçlandırmamız gerekiyor. Saygımızı yitirmememiz gerekiyor. Biz mütevazı bir takımız. Üç sene üst üste Avrupa’ya gittik. Lider olarak grubu tamamladık. Bunun sonunu daha iyi getireceğiz. Biz Avrupa’da maçlarımızı milli maç oynuyor gibi oynuyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Sadece futbolun güzelliğini sahaya yansıtmamız gerekiyor

"Dün elim bir hadise yaşadık. Üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Böyle ödüllerle verilen görevi daha iyi yapma gayreti içinde oluyoruz. Bu işi güzelleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Sadece futbolun güzelliğini sahaya yansıtmamız gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum." .

[Fotoğraf: İHA]